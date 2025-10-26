「クオリティは明らかだ」欧州名門で２か月間出番なし…“冷遇”される日本人FWを大一番で起用せよ！地元メディアから待望論「リスキーだが価値はある」
名門セルティックの山田新は、９月以降、約２月間出番なしの状態が続いている。
この夏、川崎フロンターレから加入した山田は８月、チャンピオンズリーグ予選やスコティッシュ・プレミアシップの３試合に出場した。だが、それ以降はヨーロッパリーグの登録から外れ、リーグ戦でもメンバー外だ。
だが、チームは前線のやり繰りに苦しんでいる。得点力不足が指摘されるなか、前田大然、そして新戦力のケレチ・イヘアナチョも負傷した。代役のジョニー・ケニーは力不足との声も少なくない。
それだけに、10月26日に行われる首位ハーツとの大一番を前に、ブレンダン・ロジャーズ監督は山田を抜擢すべきではないかとの意見も出てきている。専門サイト『Celts Are Here』24日、「クオリティは明らかだ」と報じた。
「オフ・ザ・ボールの動き、シャープなタッチ、狭いエリアでのクイックなコンビネーションは、ハーツの守備をセルティックが崩すのに役立つかもしれない。大事なのは、彼がスコティッシュ・プレミアシップに似たプレッシャーやテンポの試合に慣れていることだ」
同メディアは「ハーツのアグレッシブなプレスとコンパクトさで、セルティックは創造性を試される。先発だろうが早い時間での途中投入だろうが、ヤマダを起用することで、フレッシュさやスピード、予測不能性をもたらせるだろう」と続けている。
「ロジャーズはしばしば、チャンスをつかむ選手を信頼することについて言及している。セルティックが彼を獲得した理由を証明するタイミングではないだろうか」
「ケガで攻撃陣の確実さがなくなっているだけに、ヤマダにチャンスを与えるのは、リスキーだが価値があることかもしれない。ハーツ戦は簡単な試合ではないが、価値を示す機会を待っている選手にとっては完璧な一戦かもしれない」
今季は近年にない苦戦ぶりで批判を浴びているセルティック。指揮官の頭に、山田という選択肢はあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
