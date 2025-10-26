94カ国を旅した“旅ドル”で作家の歩りえこ（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。大腸がんの手術のため入院したことを報告した。

先月27日の投稿で大腸がんと判明、手術を受けることを明かしていたがこの日は「大腸がん手術・入院1日目」と病室のベッドの画像を投稿。「今日から2週間お世話になる病院のベッドです 一番コストがかからない大部屋の廊下側だけど快適です」とつづった。

入院初日のこの日は午前中から「体温測る」「病室へのご案内」「病棟＆病室説明（まるで新人研修）」「血圧測る」「シャワー予約」「書類山ほど書く」「レンタル申し込み」「お昼ごはん（量、ミニチュアかと思った）」「お尻の下に何か敷かれて圧測定」「レントゲン」「今の家庭状況、不安なことなどの聞き取り」「20分限定シャワー」「夕食はなしで手術まで絶食」と忙しく、「『入院1日目はゆっくりできる』なんて誰が言った!?結構やることたくさん」と吐露。

「昨日まで入院準備に追われて寝不足なので、とりあえず少し寝まーす」と続け、ハッシュタグで「入院あるある」「初日からフル稼働」「病院って意外と忙しい」と付け加えた。

フォロワーからは「負けずに頑張って下さいね 応援してます」「色々、不安あると思いますが、回復願っております」とエールが続々と届いている。