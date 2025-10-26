タレントのスザンヌ（38）が26日までに自身のインスタグラムを更新。長男の小学校最後の運動会を報告した。

「息子、小学校生活最後の運動会でした」とつづったスザンヌ。「そして6年間ではじめてお弁当ありの午後までの運動会。やっぱりみんなで食べるお弁当は格別に美味しいし楽しいし、たくさん食べてくれて嬉しいし、息子も姪っ子もずっと小さい時から知ってるお友達の頑張りにここまでの努力に目頭を熱くして観戦！というかおえおえ言いながら笑 泣いた泣いた！」と振り返った。豪華な運動会弁当も披露した。

「2年生くらいまでは毎日朝から泣いて泣いて学校行ってて、教室まで一緒に行っては、先生によろしくお願いします。と逃げ帰るみたいにひとり帰ってどうしたものかと頭抱えてた日々が懐かしい。。」と振り返り、「いつのまにか泣かなくなって、ひとりで行けるようになって、毎日楽しくて。放課後はランドセルほっぽり出してお友達と遊び行くようになって、立候補して応援団になってあっという間に成長していくんだね」と息子の成長をかみしめた。

「演舞も頑張ってた。おっきな声で声枯らして応援してた！誰かのこと応援するって嬉しいね楽しいね！」と続け、「感動をありがとう。運動会、本当に最高だった！！おつかれさまでした」と結んだ。

また、赤のトップス、黒のショーパンの運動会コーデも披露。ハッシュタグでは「もちろん赤団だよ」と付け加え、「合わせてないけど、母も妹もちゃんと真っ赤な服着てた笑笑」と明かした。

フォロワーからは「お弁当が美味しそう」「愛情いっぱいのお弁当で元気100倍ですね」「赤、すてきですね」「年間を振り返る思い出に残る運動会になりましたね」「運動会お疲れさまでした」などの声が寄せられた。