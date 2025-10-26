「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースが第２戦を制し、１勝１敗に持ち込んだ。キケ・ヘルナンデス内野手は左翼で先発出場し、ポストシーズンで通算８７試合目の出場。ジャスティン・ターナー（現カブス）を抜き球団新記録を樹立した。

試合でも野球ＩＱの高さを証明したワンプレーがあった。１点リードの三回１死一塁、ゲレーロＪｒ．の打球が左翼線を襲った。これを素早く捕球したキケは、内野のカットマンに返球するのではなく二塁へダイレクト返球。二塁打を狙ったゲレーロＪｒ．を一塁に釘付けにした。

通常であれば一塁走者の長躯ホームインを防ぐため、三塁方向か遊撃のカットマンに返球するのがセオリー。だがスプリンガーがまだ三塁に到達していないことを確認した上で、ゲレーロＪｒ．の二進を阻止する最善の一手を打った。実際にスプリンガーは三塁でストップ。キケの好判断が光った。

続くカークの中犠飛で同点に追いつかれてしまったが、ゲレーロＪｒ．は一塁にとどまったまま。得点圏に走者を置いた場面か否かでは山本にかかるプレッシャーも大きく違う。最少失点で切り抜けるための隠れたファインプレーになった。

試合後、キケは現地メディアのインタビューで「すべての人に感謝したい」と記録を塗り替えたことについてコメント。さらに「うまくいけば、私たちはあと３回しかプレーできない」とも。２年連続の世界一まであと３勝。頼れるポストシーズン男が、この日は守備で魅せた。

勝利のハイタッチでは山本から２試合連続でお辞儀されたキケ。昨年のポストシーズンから右腕を支えてきただけに、喜びをにじませていた。