【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）

【映像】バックネット裏に“気になる人物”

10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、バックネット裏に“気になる人物”が映り込んで話題となっている。

バックネット裏で試合を観戦していた一人の男性の姿が、視聴者の視線を釘付けにした。白い髪にメガネ、そして白いスーツという出で立ちのその男性は、誰もが見覚えのある「ケンタッキーフライドチキン」でおなじみ、カーネル・サンダースにそっくりだったのだ。このまさかの人物のサプライズ観戦に、ファンからのコメントが瞬く間にSNS上に殺到。「なんで？」「どういうこと？」「カーネルおじさんw」「画面右上にずっと写ってるw」「集中できない」「動いた！」「KFCの広告？」「どっちのチームを呪うのか？」「道頓堀の亡霊か」と話題沸騰、驚きの声を中心に様々な反応が巻き起こっていた。

この試合でドジャースは快勝、対戦成績を1勝1敗として第3戦（28日）からの本拠地決戦へと向かう。先発の山本由伸は9回105球を投げ切って、被安打4、奪三振8、四死球1、失点1（自責点1）。日本人初のワールドシリーズ完投勝利を達成した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images