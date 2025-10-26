早稲田大学が57年ぶりの関東大学リーグ優勝…明治大学とのダブルOTに及ぶ激闘を制し、1部昇格即優勝の快挙達成

10月26日、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」1部が行われ、早稲田大学が明治大学とのダブルオーバータイムに及ぶ死闘を113－109で制し、2試合を残して57年ぶり6回目となる悲願のリーグ優勝を決めた。昨シーズンは2部リーグに所属しており、1部昇格即優勝の快挙となった。

今シーズンの早稲田を象徴するのは、他を寄せ付けない圧倒的な攻撃力だ。リーグ戦の平均得点は92.1得点で堂々のリーグ1位。2位の日本体育大学（79.6得点）に10点以上の大差をつけており、その破壊力は群を抜いている。

優勝を決めたこの日の明治大学戦も、その攻撃力が存分に発揮されたハイスコアゲームとなった。一進一退の攻防は40分間では決着がつかず、試合はオーバータイムへ。延長戦でも両者一歩も譲らない激しい点の奪い合いが続いたが、ダブルオーバータイムの末に早稲田大学が激闘を制した。

この日、早稲田大学は4選手が20得点を超えるオフェンスショーを展開。堀陽稀がチームトップの30得点を挙げると、三浦健一が27得点、松本秦が24得点、岩屋頼が22得点と続き、チーム全体で驚異的な得点力を最後まで見せつけた。

昨季2部からの昇格、そして57年ぶりのリーグ制覇。圧倒的な攻撃力で関東を制した古豪の完全復活劇は、大学バスケ界に新たな歴史を刻んだ。

■試合結果



明治大学 109－113 早稲田大学



明 治｜18｜16｜30｜23｜11｜11｜＝109



早稲田｜22｜26｜20｜19｜11｜15｜＝113