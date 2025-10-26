次回のサンデーPUSHスポーツは11月2日（日）放送！大人気のバレーボール日本代表・郄橋藍が今年の「日テレ系カラダWEEK」のサポーターに就任。そこでサンデーPUSHスポーツは郄橋のファンミーティングや沖縄合宿に密着。超ストイックな肉体改造が明らかに！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：川合俊一/平野ノラ/田村保乃(櫻坂46)



■女性人気爆発中！郄橋藍のファンミーティングに潜入！

昨今のバレーボール人気の火付け役とも言える郄橋藍。女性人気もすごく、都内のホールを貸し切ってファンミーティングを開催！海外から駆けつけるファンも！そんなファンへ郄橋があるサプライズを敢行。するとファンも郄橋を驚かせる！

■郄橋の肉体改造に密着！目指すは体脂肪率10％台！

半円型のバランスボールや特殊な下駄を使い、1時間で12種類のバレーボールならではのトレーニングを行う郄橋。さらに、ご飯は毎回グラム数まで測って食べる徹底した食事制限を行い減量にも成功。その結果、ジャンプの浮遊時間に変化が⁉︎

◾️カラダWEEK特別企画「マッチング靴下」に挑戦

脳とカラダの年齢が簡単にわかる脳力能力テストに川島が挑戦！５組の靴下を揃えるだけだがこれが意外と難しい⁉︎郄橋の記録を越えられるか！？

驚きの結果に！