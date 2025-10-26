三宅健「再び愛されるツールができること感無量です」V6デビュー記念日にカミセン含む全400曲サブスク一斉解禁

投稿＆動画：「11/1は祭りだぁ」とはしゃぐ三宅健、V6「愛なんだ」MV（全3投稿）

1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビューしたV6が、デビュー記念日となる2025年11月1日に、これまでに発表してきた全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信すると発表。

■V6、トニセン、カミセン、小山田圭吾が作曲を手がけた未発表曲も一斉解禁

V6は「TAKE ME HIGHER」「愛なんだ」「WAになっておどろう」「Darling」など数々のヒット曲で時代を彩り、世代を超えて愛されてきたグループだ。今回のサブスク全曲解禁により、デビューシングルからラストアルバムまでの歩みを網羅的に楽しむことができる。

今回の配信には、小山田圭吾が作曲を手がけた未発表曲「笑顔が好き」も含まれており、ファンにとって貴重な楽曲が初めて届けられることになる。

さらに、森田剛、三宅健、岡田准一からなる、Coming Century（通称カミセン）楽曲も同日より配信スタート。

坂本昌行、長野博、井ノ原快彦からなる、20th Centuryの楽曲は一足早くサブスク解禁しており、これでV6としての活動と並行して展開されたユニットの音楽世界もあわせて振り返ることが可能になった。

デビュー記念日に実現する今回の一斉配信は、ファンにとってはもちろん、V6を青春時代に聴いていたリスナー、これからV6の音楽に触れる新たな世代にとっても、時代を越えて親しまれるV6の作品群に触れるきっかけとなり、注目を集めそうだ。

加えて、20th Centuryがオーナーを務める喫茶店「喫茶二十世紀」が自由が丘でリニューアルオープンすることも発表された。

■三宅健「#応答せよ #V6サブスク解禁なんだ」

V6デビュー記念日を前に発表された吉報に、三宅健が自身のXを更新。

「遂にこの日がやって来た！V6ファンの皆様も、そうでない皆様にもV6の楽曲が再び愛されるツールができること感無量です！ そして未発表曲『笑顔が好き』がこの世に放たれることめちゃくちゃ嬉しいです 11/1は祭りだぁ」と喜びの声をあげている。

■トニセン「ようやく全員そろいました」

また、20th Century公式Xでは「11月1日、V6の全曲がサブスク解禁します！ そしてカミセンも同日配信になります！ ようやく全員そろいました」とスタッフからの愛ある投稿も。続けて「喫茶店もリニューアルオープンが決定！ 30年分の音楽ゆっくり味わってください」とどこまでもV6愛に溢れるメッセージを綴っている。

■喫茶二十世紀 店舗情報

2025.11.1 OPEN

喫茶二十世紀（きっさにじゅっせいき）

住所：東京都目黒区自由が丘2-16-19

営業時間：11 時 00 分～20時 00 分（ラストオーダー 19時 30 分）

※完全予約制（入店は当面の間、90分間の予約制）

席数：カウンター6席、テーブル席16席、トニセン部屋（個室）１室4席

※席数は変更の可能性あり。

※「喫茶二十世紀」は、東京喫茶店研究所二代目所長の難波里氏がスペシャルアドバイザーとして参加。

※予約方法、メニュー詳細などは、公式HPをご確認ください。

喫茶二十世紀 OFFICIAL SITE

https://20thseiki.com/

■楽曲配信リンク＆関連リンク

楽曲配信リンク：2025年11月1日より公開予定

https://avex.lnk.to/V6streaming

V6 OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/v6/

V6 OFFICIAL X

https://x.com/V6MENTRECORDING