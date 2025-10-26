BABYMONSTERの1億再生突破MV「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオのビハインド映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MVが早くも1億再生を突破したBABYMONSTERの「WE GO UP」。そのエクスクルーシブパフォーマンスビデオを作り上げていく過程を追ったのビハインド映像が10月25日に公開された。

■キレのある動きと高いシンクロ率のダンスを生み出す練習の積み重ね

一糸乱れぬ圧倒的迫力のカルグンムを軸にした華麗な映像美と、50人余りのメガクルーと共に繰り広げるスケールの大きさで、世界的に人気を博す「WE GO UP」のエクスクルーシブパフォーマンスビデオ。

その本格的な撮影に先立っての振り付けの練習では、ダイナミックな動きで消耗の激しいダンスにもかかわらず、繰り返し呼吸を合わせたり、曲にふさわしいパフォーマンスを考えながら完成度を高めていく姿が収められている。

そして日中は体感36度の猛暑の滑走路上で行われた初日の屋外撮影では、歴代最大規模のカラー花火が煙を噴き上げる演出や、夜はUFOのような巨大照明の下で繰り広げられる圧倒的なパフォーマンスを作り上げられる様子が描かれている。

■休憩時に見せるほっこりとしたメンバーの様子にも注目

この日の夜まで続いた撮影にも、メンバー達は格別なケミストリーを誇って現場を和気あいあいとした雰囲気に導いた。

本番では真剣にパフォーマンスに取り組む一方で、休み時間にみんなで写真撮影をしたり互いにからかい合ったりと、和気あいあいな雰囲気で英気を養ったり、撮影の合間には撮影した映像をこまめにチェックしたりといったメンバーの様子も捉えられており、メンバー達は「メガクルーダンサーの方々との撮影が初めてだったが、みんなが息が合ったようだ」として「今後も「WE GO UP」に多くの関心を持って欲しい」と語った。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

■【動画】BABYMONSTER「WE GO UP」エクスクルーシブパフォーマンスビデオ ビハインド

■【画像】ビハインド映像より

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/