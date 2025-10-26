成田空港の年間発着枠が２６日、現在の３０万回から３４万回に拡大。

増加するインバウンド（訪日外国人）需要などに対応するためで、枠の拡大は２０１５年３月に２７万回から３０万回になって以来、約１０年ぶり。国際空港としての競争力強化の一環で、近隣アジアのライバル空港に対抗する。

３４万回は、現状の滑走路２本（４０００メートル、２５００メートル、１８時間運用）で対応できる上限だ。枠の拡大により、新規や増便を含めた定期便の乗り入れが増やせるほか、国際線と国内線の就航先の増加などの利便性向上が期待される。今後さらに滑走路が新増設され、２９年３月には５０万回まで増やす目標が掲げられている。

成田空港の過去最高の発着回数は、コロナ禍前の１９年に記録した２６万４１１５回（１日平均７２４回）で、２４年はその約９割を超える２４万２０７１回（同６６１回）だった。同年の総旅客数は、国際線の外国人旅客数（２１７９万３０３４人）が１９７８年の開港以来最高となったこともあり、２０１９年比で約９割の３９８０万７６５１人まで回復した。

成田国際空港会社（ＮＡＡ）グループの中期経営計画（２５〜２７年度）では、２７年度に年間発着回数２９万回、総旅客数４７００万人を掲げているが、今後もインバウンド需要の増加傾向が続けば、「２６年にも３０万回を超える可能性がある」（ＮＡＡ）という。

年間発着枠が３４万回に拡大することについてＮＡＡの藤井直樹社長は「伸びるインバウンドなどへの対応や、国内最大の貿易港としても発着数を増やす必要性があり、増便や航空会社の誘致もしっかり進めたい」との考えを示した。熊谷知事も「航空会社のニーズの高い時間帯やネットワークに応えられる余地ができる。高い価値や需要を持つ航空ネットワークの誘致を求めていきたい」と話した。