¡Ú¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¡Ö¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡×Í¥±§¤¬¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È¥¿¥Ã¥°¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌîË¾ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º£²£¶Æü¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¶¶ËÜÀé¹É¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÍ¥±§¡Ê£³£´¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡×¤¬¡¢¤µ¤¯¤é¤¨¤ß¡Ê£´£¹¡Ë¡õ½Ù²Ï¥á¥¤¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë²÷¾¡¡£¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È¥¿¥Ã¥°¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é½Ù²Ï¤Î´ñÅ·Îõ¡Ê¤¤Æ¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÀï½Ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë£×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¶¶ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÈ´¤±¤¿½Ù²Ï¤È¤µ¤¯¤é¤ËÍ¥±§¤Ï£²¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È£²¤Ç¤³¤ì¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤µ¤¯¤é¤Î°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂ¤ò¥¯¥é¥Ã¥Á¤µ¤»¤¿¹âÂ®¤Î¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ò·è¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£¸Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥±§¤Ï»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö»ä¤Î°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¤«·î¤°¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤â¤¢¤È£²¤«·î¤À¤Í¡£¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð´é¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥Ã¥°¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌîË¾¤òÈë¤á¤ëÍ¥±§¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤éÍß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·ý¤ò°®¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¿¥Ã¥°¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹ç¾§¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¹µ¼¼¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£