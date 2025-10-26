堀北真希の妹・奈々未、具材たっぷりおでん公開「具だくさんで美味しそう」「ボリュームすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおでんを公開した。
奈々未は「具材ぎゅうぎゅうおでん」とコメントし、土鍋いっぱいに卵、大根、こんにゃく、ちくわなどの練り物など様々な具材が詰め込まれたおでんの写真を公開。「おでんが美味しい季節が来た おでんの具は譲れないものが多すぎていーっつもお鍋ぎゅうぎゅうになる」と綴った。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「温まりそう」「ほっこりする」「ボリュームすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【写真】堀北真希の31歳妹「食材たっぷり」家庭的な手作りおでん
