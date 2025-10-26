IZ*ONE出身イェナ、東京ディズニーシー満喫「スタイル良すぎ」「帽子似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで楽しむ姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】IZ*ONE出身美女、お忍びディズニーショット
イェナは、顔文字とともに、東京ディズニーシーでの様々なショットを投稿。ダッフィー＆フレンズのものと思われる耳付きの帽子をかぶり、お茶目なポーズを取った写真や、「ラプンツェルのランタン・フェスティバル」に感嘆の声をあげている動画、ディズニーキャラクターのハロウィンランタンに顔を寄せている写真などが投稿されており、ちらりとウエストをのぞかせたショットもある。
この投稿にファンからは「可愛い」「楽しんで」「スタイル良すぎ」「耳付き帽子似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】IZ*ONE出身美女、お忍びディズニーショット
◆イェナ、東京ディズニーシーを満喫
イェナは、顔文字とともに、東京ディズニーシーでの様々なショットを投稿。ダッフィー＆フレンズのものと思われる耳付きの帽子をかぶり、お茶目なポーズを取った写真や、「ラプンツェルのランタン・フェスティバル」に感嘆の声をあげている動画、ディズニーキャラクターのハロウィンランタンに顔を寄せている写真などが投稿されており、ちらりとウエストをのぞかせたショットもある。
◆イェナの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛い」「楽しんで」「スタイル良すぎ」「耳付き帽子似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】