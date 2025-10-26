◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 福岡１―０湘南（２６日・ベススタ）

湘南は福岡に敗れ、Ｊ２降格が決定した。１８年以来、８年間戦い続けてきたＪ１の舞台から去ることが決まった。０―０の後半アディショナルタイム、福岡ＭＦ三木友哉にＰＫで決勝点を許した。雨中の一戦となったこの試合、残留には残り４試合の全勝という厳しい条件で迎えた湘南は、体を張った守備で福岡の猛攻をしのぐ展開に。しかし最後にゴールを奪われて降格が決まり、試合終了の瞬間には選手たちの多くがピッチに倒れ込み、キャプテンのＦＷ鈴木章斗らが涙に暮れた。

２１年途中に就任し、チームを４年連続でＪ１に残留させてきた山口智監督は「全部の責任は自分にあると思います」と話した。今季は開幕３連勝で一時首位に立つなど好スタートを切ったが、その後は好調を維持できず。夏には日本代表ＤＦ鈴木淳之介らが海外移籍するなど、主力の多くを欠いたことも影響し、この日の敗戦で１９試合勝利なしに。これはＪ１での未勝利試合としては歴代３位タイとなった。

山口監督は雨の中、最後まで声援を送ってくれたサポーターに対し、時折声を詰まらせながら「本当に、感謝しかないですし、常に大きな声援、歌で選手の背中を押していただいているにも関わらず、なかなか返せず、今シーズンの結果も決まってしまった。謝っても謝りきれない。ただ残り３試合、どう（気持ちを）出すかだと思いますので、（選手の）背中を押してあげて欲しいですし、一緒に戦ってもらえればありがたいです」と話した。