「令和7年度NHK新人お笑い大賞」が26日、大阪市内のNHK大阪ホールで開かれ、結成8年目のマイスイートメモリーズが優勝した。花谷豊（43）は「これでやっと親孝行ができる」と舞台上で涙。相方のトランスフォーム福田（36）は「自分が賞を獲る日が来るとは…。実感が沸かないけど、うれしいです」と感無量の面持ちだった。

結成10年以内のコンビが東京152組、大阪132組の計184組でそれぞれ予選を戦い、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000、四千頭身の8組が本選に進んだ。4組ずつA、Bブロックに分かれて戦い、勝ち残ったマイスイートメモリーズ、生姜猫の2組が最終決戦に臨んだ。

本選Aブロックで最初に登場したマイスイートメモリーズ。脚立を使って見知らぬ2人が恋愛にまで発展するコントを披露。7人の審査員のうち4票を得て最終決戦へ。最後は「夜道の楽しさ」をユニークに伝えて爆笑をさらい、審査員7人で4対3で競り勝った。

花谷はバンドマンでドラム、ピン芸人を経て07年に「M―1に出るために」と福田を誘って35歳でコンビ結成した。福田は花谷から誘われた際には返事をするのに戸惑ったそうで「ピン芸人でメチャおもしろい人。でも見た目が怖くて」と逡巡したエピソードも。漫才とコントの二刀流で、よしもと漫才劇場では知る人ぞ知る存在だった。

最終決戦で戦った相手の生姜猫は結成3年目の若手。福田は「勢いで来そう。嫌な相手」と警戒していた。花谷は「まあ、負けても笑い話になる」と緊張はしてなかった。審査員のガクテンソク・奥田修二は同期で、ウエストランド・井口浩之は後輩。「まあベテランと思ってもらえるのはうれしいですが」と花谷は照れ笑い。奥田とはずっと面識がなかったが、2カ月ほど前に「UFOキャッチャーのイベントで会い、意気投合した」という仲だそうだ。

過去に「M―1」は準々決勝、「キングオブコント」は準決勝まで進出した。29日には「M―1」の3回戦。「両方できると思ってます」とネタを作る福田は自信ありげだ。遅咲きのコンビは賞レース初出場で初優勝をゲット。花谷は「優勝したら、今夜の駐車場のバイトは休んでいいということなんで」とこの日一番の笑みを浮かべていた。