◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズ第2戦を勝利で飾ったドジャース。この日先発登板し、完投でチームの勝利に導いた山本由伸投手が試合後コメントしました。

山本投手は初回にノーアウト1塁3塁のピンチを招くも、変化球で三振を奪い、無失点で切り抜けます。4回からはパーフェクトピッチングで9回を投げきり、1失点完投で自身2試合連続完投勝利となりました。

山本投手は試合後、「結果的にすごくうれしく思いますし。立ち上がりは球数がたくさんいっただけに最後までいけるとは思いませんでしたけど、しっかり1イニングずつ投げていけたので結果につながったと思います」と振り返ります。

初回はピンチを作り23球を要しましたが、そこからの調整力について「初回はランナーためましたけど、なんとか0点で乗り切れたので切り替えて次のイニングにいけました。失点した回は先頭のデッドボールからの失点だったのですごく悔しかったですけど、まだ同点だったのでうまく切り替えて投げ続けられました」と振り返ります。

前日の第1戦は11失点で黒星発進。この試合にかける思いについて「初戦を落としただけに当然ですけど、今日は絶対勝たないといけないなとすごく気持ちが入りました。それが良い結果につながったと思います」と話しました。

完投を意識していたかについては「1イニングずつに集中してましたけど、(6回終了時)71(球)だったので、そこではまだ9回までは意識していなかった」と明かし「とにかく1イニングに集中していけたのが結果8回終わったときにまだ球数も少し余裕があったのでいけるかなと思いました」と話しました。

この試合で15日のブリュワーズ戦から2試合連続の完封勝利となった山本投手。「チームの戦力になれたという実感がすごくするのでそこがすごくうれしいです」と笑顔で話しました。

記者から最後にドジャースの名投手で1950年から60年代にかけて活躍したサンディー・コーファックスさんや、80年代から活躍したオーレル・ハーシュハイザーさんと同じくワールドシリーズで完投したことについてどう思うか聞かれると「とにかくうれしいと思います…わからないですけど…」とそこまでドジャースの歴史について分からなかった様子で、照れ笑いをみせながら答えると、会見場も笑いに包まれました。