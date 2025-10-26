三谷幸喜が22年ぶりに民放連続ドラマで脚本を手掛けた「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に女優の秋元才(さや)加(か)（37）が出演。菅田将暉ら主演級俳優が揃う中、子持ちのストリッパー役で異彩を放っている。

【画像】ストリップ劇場での“腰をくねらせた激しい踊り”が注目を集めた秋元才加（37）

「80年代のストリップ劇場を再現した舞台で秋元は腰をくねらせ踊り、黒のブラを外して客席に投げ入れた後、背中を見せるなど、陸上で鍛えた筋肉美を披露し、お茶の間を魅了しました」（放送記者）



秋元才加

“34歳上”男性とお泊まりデートでキャプテンを辞任

秋元は働かない日本人の父と、水商売で毎日朝帰りのフィリピン人の母のもとで育った。いじめを受け、友達もいない小学生時代を経験し「貧困と差別から抜け出すため」に2006年、AKB48に17歳で2期生としてメンバー入りした。

「同期にはセンターを張った大島優子もいましたが、秋元は目鼻立ちのはっきりした顔とモデル並みの166cmの身長で舞台映えしていた」（芸能記者）

キャリア4年で新生チームのキャプテンに就任。“サリー秋元”の名でAKB初の演歌にも挑戦。「ハキハキしたトークが面白い」と「笑っていいとも！」のレギュラーにも抜擢された。

そして10年、「週刊文春」は、AKBの舞台の演出家で34歳上の広井王子と秋元が彼女の部屋で「お泊りデート」する様子を報じた。

「広井は『芝居の話をしていた』と苦しい弁明。恋愛禁止の規則に基づき秋元は責任を取りキャプテンを辞任した」（芸能デスク）

AKB卒業を自ら決断し恋愛解禁

秋元は翌年の東京マラソンでリスタート。再びAKBで活動を続け13年、7年間の在籍の末グループを卒業した。

「グループの方向性と自分がやりたいことのズレが大きくなったことが要因。25歳になっても『彼氏はいません』と言い続けるのが苦しくなり、自分で決断したそうです」（同前）

早速、恋愛を解禁し、18年『FLASH』に5歳年上のラッパー・PUNPEEとの早朝手つなぎデートの様子を撮られると、同誌の直撃にPUNPEEが堂々交際宣言。それから2年後の20年に2人は結婚を発表した。

一方、女優としてはAKB卒業後、初めて出演した三谷の舞台「国民の映画」が転機に。

以後、三谷作品に呼ばれるようになり、22年、三谷脚本の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では武勇に優れた巴御前の役を務め「目力の強さは圧巻」と見る人を唸らせた。

「23年に第1子を出産。今回の『もしも〜』のストリップ場面で出産後も肉体美が健在であることを示した」（前出・放送記者）

人生いろいろ、AKBもいろいろだ。

