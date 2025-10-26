27日(月)から28日(火)にかけては、西高東低の気圧配置になり北陸では北西の風が吹いて雲の広がる天気になり、雨も降るでしょう。

27日午前9時の予想天気図です。大陸に高気圧が、千島付近や日本の東の海上に前線をともなった低気圧があります。

28日(火)にかけて、西高東低の気圧配置がより強まる状態になりそうです。

日本海では、等圧線が縦にのびていて、北陸などでは北西の風が吹き雲の広がる天気になるでしょう。

27日の雨と風の予想ですが、東北の日本海側や北海道では未明から雨が降るでしょう。北陸でも未明から昼過ぎにかけて北西の風が強まり雨が降るところがある見込みです。

27日は、北陸ではくもりや雨の天気になるでしょう。東海は晴れそうです。

28日から29日にかけて、北陸ではすっきりしない天気が続きそうです。

北陸では、気温も29日までは低い状態が続きそうです。

北陸の冬といえば、曇天の空が続くイメージがあります。11月初旬でその状態は続きそうにはありませんが、いよいよ天気図は「冬の到来」を思わせるような表情をのぞかせてきました。