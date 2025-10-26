「新しい挑戦にも前向きに」3球団渡り歩いた最速158キロ右腕が引退発表 「25年間…間違いなく両親の支えがあったから」
現役引退を発表した自身のSNSで発表した鈴木康平(C)産経新聞社
今季限りでヤクルトを戦力外となっていた鈴木康平が、10月26日に自身のインスタグラムを更新。31歳の最速158キロ右腕は、現役引退を発表した。
鈴木は冒頭に「#現役引退」「#オリックスバファローズ」「#ジャイアンツ」「#ヤクルトスワローズ」と自身が所属した3球団などに、ハッシュタグを添え「本日をもって現役引退します！」と報告した。
オリックス時代は「K―鈴木」の登録名で親しまれた鈴木は、「小学校2年生から野球を始め今年で25年目になります！ここまで25年間、野球を続けることができたのは、間違いなく両親の支えがあったからです」と感謝を述べた。さらには、「そして何よりどんな時も見守ってくれたこと。本当に感謝しかありません。ありがとう」と思いを重ねた。
千葉明徳高、国際武道大、日立製作所を経てプロの世界に飛び込んだ剛腕。「オリックスで5年半、ジャイアンツで1年半、ヤクルトで1年。計8年間、プロ野球選手としてプレーできたことを心から誇りに思います」と胸を張った。
「これまで支えてくださったファンの皆様、指導者の方々、チームメイト、そして何より、どんな時も応援してくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とつづり「正直、これから先どうしていくかはまだ決まっていません」と今後は未定とした。その上で「でも、野球を通して学んだことを胸に、新しい挑戦にも前向きに向き合っていきたいと思います」と誓った。
この投稿に対しては、多くのフォロワーが労いの声を寄せた。オリックス時代の同僚である「ラオウ」こと杉本裕太郎からは「お疲れ様！とりあえずディズニー行こ！」という誘いが届いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]