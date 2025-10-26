元世界2階級王者で、KWORLD3ボクシングジム会長の亀田大毅氏（36）が自身のYouTubeチャンネルを更新。11月24日のWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）を展望した。

僅差の判定決着と予想した大毅氏は「拓真選手の持っている経験値が勝敗を分ける」と解説した。

ボクシング特有の1ラウンドごとに必ずどちらかに10点を付けるシステムが、一般的なファンには分かりにくい試合になると想定した。

1度ダウンを奪えば「10―8」になるから分かりやすいが、有効打もなく、パンチの数もほぼ同じでもジャッジは必ず「10―9」を付けなければいけない。

大毅氏は「前半の4ラウンドくらいまでは、駆け引き、距離の取り合いになると思う。僕はその4ラウンドまでのポイントがカギになると思う」と指摘した。

そこで拓真の経験値が生きてくるという。「際どいラウンドでポイントを取っていくテクニックはボクシングの12ラウンドで経験を積んで身につく」と、キャリアの差が際どいラウンドを分けると予想した。

その結果が拓真の僅差判定勝ち。大毅氏は「1ポイントを争うジャッジ泣かせの試合になると思う」と結論づけた。

ただ、「拓真選手が天心選手を警戒し過ぎるパターンもある」と、慎重に行き過ぎてポイントを取れない恐れもあると指摘した。