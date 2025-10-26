牡羊座・女性の運勢

人生の幅広い部分を改めて見返すことになるタイミング。家族関係や生活の環境、もしくは対人関係のありようまで、その範囲はかなり大きなものですが、現状では「自分の周辺」という印象。ただ、それらについて考え、ありがたみや存在意義を考えるとき、次第に焦点は自分自身に向かうのでしょう。「自分は何を感じ、どうしたがっているのか」。…ここにだんだんに注目していけるといいですね。それがわからないあいだは、人の言動に対しイライラを感じがちですが、真意に気づけるとおそらくトーンダウンします。リラックスを心がけ、内省する時間を持ってね。

牡羊座・男性の運勢

自分の深い部分にある真意を探る、重要な時期に来ています。いまは自分を取り巻くさまざまな部分を振り返る機会が多く、そのありがたみや意義について、いろいろ考えさせられるでしょう。そして結果として関心の矛先は「自分自身の正直な思い」に向かうのかも。掘り下げるのは簡単なことではありませんが、表面的なことに惑わされず、静かに内省する時間をたびたびとればそこに向かっていけるはずです。人の言動に刺激され、イライラする可能性もありますが、それは怒りの本質ではありません。「自分はなぜ、何にモヤモヤしているのか」。そこに目を向けてね。