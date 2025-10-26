牡牛座・女性の運勢

対人関係においては充足感の強いタイミング。パートナーや親友を含め、いま身近にいて自分を支えてくれる人すべてに対し強く感謝し、愛情を覚える展開がありそう。十分受け取るべきですが、受け身になり過ぎず自分からも伝えるように。また、いまはパートナーや親友のような大事な相手とも改めて深く向き合う必要が出てくるでしょう。おそらくお互いのあいだには大きな考え方のずれがあります。これに対しては一度真剣に向き合った方がいいでしょう。簡単に解決するものではないとしても、「問題の本質は何なのか？」を考えてみるところに意味がありますよ。

牡牛座・男性の運勢

人との関係のなかで深く感謝し、いろいろ考えさせられるとき。そこから自分が得ているものをしみじみと理解できるでしょう。同時にパートナーや親友など、自分の大事な相手とは改めて正面から向き合うべきときがきています。たぶん根本的な部分で、双方には折り合わない部分があるのでは。それは放っておいても解決しません。相手は向き合う用意ができているようです。ただ厳密には、お互いの見ている所の違いがそれを生んでいると気づくのが大事かも。大切なことなので、十分な時間をかけましょう。同じくらい内省の時間も必要ですね。