双子座・女性の運勢

社会面での環境や人間関係を中心に、自分を取り巻く世界からいろいろなものを学ぶとき。主に双子座を取り巻く状況は温かく、信頼にたるものだと感じられるはずです。ただそういうなかで、何かが自分自身のこだわりと衝突するタイミングでもあるかな。それは最初妥協に感じ、大きな抵抗感を抱くかもしれません。が、その印象だけですべてを判断しないように。落ち着いてじっくり考えるうちに、状況は違うものに見えているでしょう。自分のこだわりの存在に気づけるという点でも、いまは有意義です。思いつめず前向きに。

双子座・男性の運勢

状況のなかで起こるできごとに対する違和感、抵抗感から、自分のなかにある強いこだわりの存在に気づくとき。ただ最初は「ありえない！」くらいに思えますが、そう感じるのはいまだけで、時間をかけて眺めていけばまた違った印象を抱き始めるのでは。同時に現在は「いかに自分を取りまく状況が、自分に好意的で頼れるものか」を実感できる時期でもありそう。主に社会面でのことですが、安定した流れのなかにいるあなたは同様にじっくり考えることもできるはずです。自分自身を深く見つめるには、最適なときですよ。