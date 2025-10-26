蟹座・女性の運勢

これまでの自分を深く振り返り、そこに深い満足を覚えそうな時期。特にいまは過去の自分も思い返しやすいときですが、改めて「私はいつもベストを尽くしてきた」と感じられるのでは。またその納得感が新たなやる気、目的意識となって動き出すのもいまですが、同時に「それであっているのか？」という葛藤も起こるでしょう。イメージとしては、いまの蟹座は原点回帰しようとしているのだけれど、「もっと別の形で自分は進化する必要がある」と思っている面もあるのかもしれません。非常にモヤモヤしそうですが…これはよく考えて。正直に自分に向き合っていると、原点に戻る自分と、新たな進化を遂げる自分は“両立する”と気づけるはずです（要時間）。

蟹座・男性の運勢

自分自身に対する深い満足に支えられ、新たなやる気が湧いてくるのも実感できるとき。現在の蟹座は、いろいろな工程を経て「過去の自分に対しても〇をつけられるようになった」という状態に向かいそう。安定感があり、視野も広く持てています。そうであるからこそ未来にも意識が向きますが、ただ同時に深い葛藤も内側に感じるタイミングかも。いま向かおうとしている方向は、密かに目指していた方向と違う、と思うのかな（蟹座は「自分らしくいよう」に落ち着きかけているけれど、「それでいいのか、変わるんじゃないのか」と感じるみたいな）。もし当てはまるなら少しじっくり考えてみて。時間と共に感じ方は変わると思いますよ。