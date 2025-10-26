獅子座・女性の運勢

自分の日常や家族との生活、ひいては自分という存在のルーツにも目が向けられる、重要な「土台」作りの時期。獅子座にとっての今後への前進のカギは「これから自分はどう生きる？」なのかもしれません。今週は具体的な展開からそれに気づき、ゆっくりと見直し、いままで自分を育んでくれたものに感謝の目が向けられそうです。ただ、パートナーや親友など身近な人たちとは少し考え方のずれを感じやすいかも。「前進のために何が必要か」という点は、人それぞれ意見が違うからでしょうか。心身の健康を改めて大事にするのも重要。いまはマイペースが合います。

獅子座・男性の運勢

自分の生活全般に意識が向き、そこが自分に対して果たす役割の大きさに改めて感謝する時期かも。「生活」には家族生活や家の状況、自分自身の心身の健康など多くを含みますが、いまの獅子座はここの充実、改善がそのまま「自分の求める未来づくり」に影響を及ぼすのかもしれません。ただ、パートナーや親友など、大事な周囲の人たちとはやや考え方が合わないことも。人それぞれ、このタイミングで重要視すべきことは違うのだと理解して、自分のやり方で進みましょう。刺激も必要ですが、獅子座は基礎を固めるべきときなのかもね。