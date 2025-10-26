乙女座・女性の運勢

身近な人たちとのかかわりを通じて愛情を実感し、学びを得る大事な時期。もし、いまいろいろ思うところがあるなら、パートナーや親友を含めた多くの人と話し、考えを交換してみるといいでしょう。感情面に深く踏み込んだ会話ができ、過去のわだかまりや不安感などもぬぐえ、癒されそうです。新たに気づくこと、思いつくこともあるんじゃないかな。ただ、いま誰かと話しピンとくることは、ときに自分が今後のために目指している方向と相いれない場合があります。もしそうなっても即反発しないように。出会ったできごとが、自分に対しどう影響を与えてくるかはすぐに判断できません。「しっくりこないなあ」と思いつつ考えてみるのもいいと思いますよ。

乙女座・男性の運勢

「自分は人から支えられ、守られている」と実感できるタイミングかも。いまはパートナーや親友など親しい人も含め、友人や仕事仲間など多くの人と積極的に接し、話をするといいでしょう。そこから多くの気づきや愛情を得て安心し、自分は大丈夫だと思えるときです。ただ時に誰かからもらうヒント、感じ取ったものが、いま自分が今後のために目指している方向性と食い違うように思え、反発心を抱く場合もありそう。ただその印象は時間と共に（よりよく話し、知るにつれて）変わっていく可能性も高いよう。反射的に対応せず、時間をかけて解釈してみるといいのかも。