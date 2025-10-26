天秤座・女性の運勢

仕事など、社会面での展開を通じて、これまでの自分を大きく振り返る機会を得そうなとき。自分のなかではいまいちしっくりきていなかった過去の展開を違う角度から見直すことができ、「自分は十分やっていた。これからもやれる！」という自信を得られそうです。ただその思いは、「今後の自分はこうなるぞ」と考えていた方向性とは相反する面があり（「会社を辞めよう」と思い計画していたのに、「あんがいうまくやれていた？」と思い返すとか）、そこには当惑するかな。ただ、当てはまる場合は、理解にはもう少し時間をかけてください。今後また物ごとの見え方も少しずつ変わってくる可能性がありますよ（いい意味）。

天秤座・男性の運勢

社会面の自分に対する認識をいい意味で改める機会がありそう。過去に「これはうまくいかなかったな」と感じていた内容や苦手感を覚えたものが、実はそうではなかった…と思い返せるのかも。結果、自信を回復し今後への意欲も増すようです。が、ここで増す意欲は最近自分が目指そうとしていた方向性とは相反する面があり、そのことに自分でも困惑するかもしれません。ただ、天秤座の感じ方は今後まだもうひと変化していきそうです。モヤモヤしてもいまは何も決めず、もう少し状況と自分を観察していきましょう。