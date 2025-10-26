蠍座・女性の運勢

とても前向きな意味で、自分のなかでいろいろな決着がついていくイメージの時期。特に自分のなかでわだかまりとなっていた問題や不安感などは、いい形で癒すことができるよう。直感、行動力共に高いときなので、「やったほうがいい」と思うことは実行すると◎。また今週は新たな目標、求めるものもひらめきやすいですが、それは必ずしも蠍座の現状とうまく合うものではないのかも。葛藤を覚えがちですが、判断は急がずにいてください。時間と共に共存の道も見つかる可能性が。思っている以上にあなたには順応性がありますよ。

蠍座・男性の運勢

自分のなかが確実に整理され、自分自身への理解度も深まるタイミング。そこに残るのは深い充足感と自分への納得でしょう。「いろいろあったけど、自分はこれでいいのだと思う」と感じられそう。心が整理されることで新しい目標や希望も浮かびやすくなります。が、その思いは素直に受け入れにくいものでもあるかも。反射的に強い葛藤も覚えそうですが、すぐに反応せず、自分が求めていることをより細かに確認していってください。…よく考えれば「何とか受け入れられるかもしれない」。そう思えてくる気がしますよ。