¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬Ã¦Ë¹¡Ö¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤è¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤â¤ª¼ê¾å¤²¡£¼çË¤¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼³°Ìî¼ê¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ä¶°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤éÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢3¡Á5ÈÖ¤òÍÞ¤¨¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£2¡Á3²ó¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¡¢3²ó¤Ï¥«¡¼¥¯¤ËÆ±ÅÀµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢9²ó105µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï½é²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3²ó¤Ë¤Ï»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤Ï»°¥´¥í¡¢»°¿¶¤ÈÂÇ¤Æ¤º¡¢»³ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï¡ÖÈà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤ó¤À¡£Èà¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤è¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ä¶°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë