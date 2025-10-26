射手座・女性の運勢

もしいま、自分の日常や家族関係、自身の心身の状態について「改めて大事にしよう」と思えているなら、その効果は確実に出て、充足感を覚えているときでしょう。「十分に眠れているとこんなに元気が出るんだ！」みたいなね。この経験は射手座に新しい角度からのヒントを与えそうですが、それは現状考えている別の計画とは相いれない面があり、そこに葛藤を覚えそうなのも今週。ただそれで即反応して行動せず、少し様子を見てみてというのがアドバイスです。射手座はここからより深く何かを実感していくよう。その過程を経て両立の道筋も見つかるのではないでしょうか。

射手座・男性の運勢

日常生活や家族関係の充実&心身の健やかさが、射手座の人生観に大きなヒントを与えるとき。もし少し前からそのことに気づき、意識的に大事にできているのなら、「生活の安定」がくれる効果は抜群のよう。その驚きが射手座を動かしそうですが、ただ、いま気づくことは現状射手座が求め、今後追求しようとしていた方向性とは相反する面があるのかな。「成長のためにガツガツやる」つもりが「プライベート重視の人生がいい」と気づくとか（例です）。葛藤必至の時期ですが、落ち着いて考えるほうがいいでしょう。本当に相いれないのかどうかは、まだわかりませんよ。