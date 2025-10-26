山羊座・女性の運勢

対人関係からおおいに学び、喜びと充実感を得られるとき。いまは親しい相手との再会や新たな出会いが豊富で、その時間を通じてさまざまな感情を味わいそうです。もし過去にわだかまりを残したままの相手がいるのなら、その人との和解もありえます。また、いま新しくつながりが生まれる誰かからは特別な刺激をもらうかも。人に対するものの見方が変わる可能性もある時期ですが、ただそこで受け取るヒントは最近の山羊座の考え、指針とはやや相いれない面もあるかも。ちょっと混乱し葛藤するかもですが、そこはじっくり考えていきましょう。どこかでうまく折り合えるかもしれませんよ。

山羊座・男性の運勢

人とのかかわりがいっそう強まるとき。パートナーや親友などを含めたさまざまな人たちとより親密な関係が作れ、対話を通して多くのことを学べる時期でしょう。過去に仲たがいしたような相手とも、再会＆関係改善のチャンスがあるよう。また、いま出会う相手からは、思いがけない前向きな刺激を受けるかも。それはとてもよいものですが、いま山羊座が目指す方向とは相いれない部分があり、そのことには困惑する可能性が。もし当てはまった場合、「これは違う！」と即拒否反応を示さず、しばらくじっくり考えてみてはどうでしょう。時間をかけるあいだに感じ方も次第に変化していくかもしれません。