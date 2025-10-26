水瓶座・女性の運勢

社会面において、自分の大事な一面を再確認するような今週です。いまはやや以前の内容に対し改めて取り組むような時期ですが、以前よりはるかに自分を生かせる自分になっていることを実感しそう。こだわりを上手に表に出し、状況を仕切っていきましょう。「そうか、こんなにできるんだ！」と自己イメージを更新できるかも。ただこの事実には、自分自身で面食らってしまう面もあるかな。「こういうことは向かない」という前提で別の方向にいく気でいたのに…みたいな（例です）。まあ少し様子を見ましょう。すでに身につけた実力もこれからなろうとしている自分、うまく融合できる気がしますよ。

水瓶座・男性の運勢

仕事関連で味わう経験が自分自身の印象を塗り替える時期。いまはやや過去に属する内容に再び向き合うときで、そのときは納得のいくできばえではないまま終わったのかも。が、いま改めて取り組んでみるとはるかにうまくハンドリングでき、自分ならではの結果につなげることも可能でしょう。ぜひ主体的に頑張ってほしい時期ですが、ここでする経験はうれしい反面、やや水瓶座を戸惑わせるかもしれません。まったく違う形で、今後の自分を作り上げていこうとしていたからね。方向性に迷いだしたときは、動きながら様子を見、自分の心のなかの変化を追ってください。そのふたつ、相いれないものではないかもしれませんから。