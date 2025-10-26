魚座・女性の運勢

自分自身の判断、そして行動を通じて、過去の不安感や自分への否定感を払しょくできそうな力強いタイミング。いまの魚座は「すべきことがわかっている」状態のよう。自分が新しくなっていきたいのなら、まず向き合うべきは自分自身。その本質が理解できているのでしょう。いまは直感も鋭いときなので、いいと思うことはどんどん実行を。前向きな意味で自分次第です。ただ、やや「古い時代の根源的な自分に向き合う」という面もあるせいか、いま新たに気づく内容は魚座の深い部分を揺さぶるかも。葛藤を抱えやすくもありますが、落ち着いていましょう。いまというときを消化しきれば、また見方は変わってきます。

魚座・男性の運勢

「私は過去の問題を越えられた！」と思えるパワフルなタイミング。いまの魚座はこれまでの自分、そしてこれからの自分に正面から向き合う力を持っており、それをやり遂げることこそが自分の新しい未来につながるときちんと理解できていそう。直感力も優れ、正しい判断のもと行動できるときなので、思うままに必要だと感じることをやり遂げていきましょう。充実した結果を得られるはずです。そこで新しい指針もつかみそうですが、その発見は魚座の心に葛藤を呼び起こす可能性も。もし当てはまった場合は、じっくり真意を探って感じ方が変化していくのを見届けてください。古い自分と新しい自分は、うまく混ざり合うはずです。