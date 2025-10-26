【萩S】コントレイル産駒 バドリナートが未勝利から連勝
10月26日、京都競馬場で行われた9R・萩ステークス（L・2歳オープン・芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、バドリナート（牡2・栗東・松永幹夫）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のキッコベッロ（牡2・栗東・友道康夫）、3着にストームサンダー（牡2・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。
2番人気でC.ルメール騎乗、オルネーロ（牡2・美浦・宮田敬介）は、5着敗退。
坂井瑠星騎乗の3番人気、バドリナートが未勝利からの連勝でオープン初勝利を飾った。道中は3番手インで流れに乗る形に。ゆったりとした展開の中で折り合いも問題なさそうで、直線では内から勢いよく進出。ラスト200m付近から一気に先頭に立ち、2着に追い込んできた断然人気のキッコベッロを1馬身差完封した。
バドリナート 3戦2勝
（牡2・栗東・松永幹夫）
父：コントレイル
母：モヒニ
母父：Galileo
馬主：サンデーレーシング
生産者：ノーザンファーム
【全着順】
1着 バドリナート
2着 キッコベッロ
3着 ストームサンダー
4着 カレントゥルーシー
5着 オルネーロ
6着 クールデイトナ
7着 ディーリライズ
8着 セイカンサンラン