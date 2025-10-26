10月26日、京都競馬場で行われた9R・萩ステークス（L・2歳オープン・芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、バドリナート（牡2・栗東・松永幹夫）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のキッコベッロ（牡2・栗東・友道康夫）、3着にストームサンダー（牡2・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。

2番人気でC.ルメール騎乗、オルネーロ（牡2・美浦・宮田敬介）は、5着敗退。

【新馬/京都5R】GLAYボーカルのTERU命名テルヒコウが逃げ切る

好位から抜け出す

坂井瑠星騎乗の3番人気、バドリナートが未勝利からの連勝でオープン初勝利を飾った。道中は3番手インで流れに乗る形に。ゆったりとした展開の中で折り合いも問題なさそうで、直線では内から勢いよく進出。ラスト200m付近から一気に先頭に立ち、2着に追い込んできた断然人気のキッコベッロを1馬身差完封した。

バドリナート 3戦2勝

（牡2・栗東・松永幹夫）

父：コントレイル

母：モヒニ

母父：Galileo

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 バドリナート

2着 キッコベッロ

3着 ストームサンダー

4着 カレントゥルーシー

5着 オルネーロ

6着 クールデイトナ

7着 ディーリライズ

8着 セイカンサンラン