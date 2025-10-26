“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、楽屋での美脚ショット公開「可愛い」「また細くなってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が10月25日、自身のInstagramを更新。楽屋での写真を披露し、反響を呼んでいる
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優の美脚ショット
マネージャーによるこの投稿では、「昨日からLAUGH＆PEACE ART GALLERYにて『すち子の家』の企画展がスタート」と紹介。小寺は楽屋で「すち子」の風船を両手に持ち、オレンジ色の上着を着て、美しい脚をのぞかせる黒のビッグTシャツを身につけている。
この投稿には「可愛い」「また細くなってる」「すち子と3姉妹ショットだ」「足綺麗」「隠れててもスタイルいいの分かる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
