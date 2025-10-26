トヨタ「ランクル70」クロカンスタイル強調するタフな“黒ボンネット”登場！ カクカク四駆にめちゃ似合う「モデリスタ」の新たなカスタムパーツとは！

カクカク四駆にめちゃ似合う新たなカスタムパーツとは！

トヨタ車・レクサス車の純正パーツを手掛けるトヨタカスタマイジング&ディベロップメント（TCD）は2025年10月16日、「ランドクルーザー70（以下、ランクル70）」用のカスタムパーツを追加発売しました。

ランクル70のカスタムパーツとは！

ランクル70は、その卓越した悪路走破性により、本格的なオフロード走行を愛するファンから熱い支持を集めています。 1984年の初代登場から約40年にわたり、トヨタが一貫して追求してきた信頼性、耐久性、そしてタフな走りを追求。

【画像】超カッコいい！ これが黒ボンネットの「ランクル70」です！（30枚以上）

現行モデルも、これまでの武骨な魅力を受け継ぎながら、パワーユニット、操縦安定性、安全性能、内外装のデザインなど、現代のクルマとして進化を遂げました。

エクステリアは、水平・垂直基調の角張ったシルエットが初代を彷彿とさせるもの。一方、アルミ製サイドステップやバンパー埋め込み式リアコンビランプといった現代的な要素も取り入れています。

インテリアは、オフロードでの使いやすさを最優先したシンプルな設計が特徴です。実用的なメーター類やマニュアルエアコンを備えつつ、本革巻きステアリングに木目調をあしらうなど、機能性の中に上質感を両立しました。

パワーユニットは、最高出力204馬力、最大トルク500Nmを発揮する2.8リッター直噴ターボディーゼルエンジンを搭載。6速ATと組み合わせ、タフな動力性能とWLTCモード10.1km／Lの低燃費を両立し、過酷な環境でも信頼性の高い走行を可能にします。

今回、ランクル70に対して、TCDの「モデリスタ」ブランドと「JAOS（ジャオス）」がコラボレーションした「JAOS Selected by MODELLISTA」のカスタムパーツとして、ヘリテイジな世界観と堅牢さを兼ね備えた16インチアルミホイールセット、および力強いクロカンスタイルを演出するボンネットプロテクターセットの2つが追加されました。

新たなカスタムパーツは、ランクル70が持つ本格四駆としての世界観を尊重しつつ、より個性を際立たせるスタイリングアイテムとして開発。タフネスとスタイルを両立し、ユーザーの冒険心を刺激する仕上がりとしています。

16インチアルミホイールは、スチールホイールをデザインモチーフとし、マットブラックカラーで仕上げてクラシカルかつ堅牢な世界観を演出。

ボンネットプロテクターは、ボンネットラインに沿った車種専用形状で、ノーズ側、フロントガラス側にそれぞれ装着することにより、シンプルながらも力強いクロカンスタイルを付与します。

価格（消費税込）は、16インチアルミホイールセットが21万1200円（1台分）、ボンネットプロテクターが3万5200円です。