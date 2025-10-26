笑わないなんてムリ？“横着ペキニーズ”→水飲む姿がかわいすぎて2万いいね「さいこー」「吹いたｗ」【ママリ】
飼い主に似た？横着するペキニーズの姿に2.2万いいね
ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ペキニーズのぱるくん(@palu__722)さんの投稿したお写真です。行儀は悪いと思っていても、つい横着なことをしてしまった…という経験はありませんか？
©palu__722
横着な犬(飼い主に似た)
ぺたーんと横になったまま、首だけを伸ばしてお水を飲んでいます。「横着な犬」と投稿されたぱる君の姿が、人間に見えてしまいました。起き上がるのが億劫で、寝転がったまま手を伸ばして物を取ったり、飲み物を飲んだりなど心当たりがある方もいるのでは…？
この投稿には「さいこー😆」「吹いたww」といったコメントが寄せられていました。確かに横着と思うと同時に、誰しもついやってしまうことなのかもしれませんね。ぱる君が横着に水を飲む姿に、思わず笑ってしまう素敵な投稿でした。
「赤ちゃん2人産んだっけ？」思わず誤解する投稿に3.4万いいね
ご紹介するのは☁️ポリコ☁️(@porico1123)さんが投稿した、幸せいっぱいな写真です。愛犬と飼い主は似てくるといいますが、飼い主のお子さんと似てくることもあるようです。☁️ポリコ☁️さんは、赤ちゃんがベッドでスヤスヤ寝ていると思ったら、なんとその隣には愛犬の驚くべき姿が…。それがこちらです。
©porico1123
赤ちゃん2人産んだっけ？
小さな手・足を気持ちよさそうに広げて寝ている赤ちゃんの隣に、同じ寝相で横になっている愛犬。とってもキュートですね。「おなかなでて～」と言っていそうです。この投稿には「可愛い双子ですね」「ほっこりしました」といったリプライがついていました。
かわいい赤ちゃんと愛犬、相乗効果で癒やし効果抜群な、幸せいっぱいの写真でした。
娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね
ご紹介するのはぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんが投稿したある写真です。ペットと暮らす生活に憧れを持つ人はたくさんいるでしょう。言葉を交わさずとも、意思の疎通ができる信頼関係を見ると、幸せな気持ちになりますね。
投稿者のぺちさんは、愛犬のコーギーと暮らしています。ある日、何気ない生活の一部をぺちさんの娘が撮影したそう。幸せと愛おしさがあふれる後ろ姿をごらんください。
©xzDjISkHbH5Sy4e
娘に撮られてた(￣▽￣)
ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の様子なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。
この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真の投稿ですね。
