千鳥がMC

「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」は、千鳥がMCを務めるAmazonプライム・ビデオのオリジナル大型バラエティ番組である。実力派の芸人たちが一度限りのオリジナルコンビを結成して、即興コントの面白さを競い合うというもの。2024年に配信された第一弾は大反響を巻き起こした。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】まさかの粗相？ 激ヤバ暴走で賛否が分かれた千鳥「大悟」

そしてこのたび、第二弾となる「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」が11月21日から配信開始されることが発表された。千鳥が見守る中で、今回はどんな芸人が出演して、どのようなドラマが生まれるのか。配信前から期待の声が高まっている。

千鳥

近年、Amazon、Netflix、DMM TVといった配信プラットフォームで、このような大型のオリジナルバラエティ番組が次々にリリースされている。Netflixで配信された「トークサバイバー！」、DMM TVで配信された「大脱出」などは、地上波の人気バラエティ番組を手がける有名ディレクターが制作していて、話題になっていた。このような新しい形の配信バラエティ番組が増えているのはなぜなのか。

最大の理由は、テレビ離れの進行と配信文化の隆盛である。昔のテレビは「一家に一台」と言われていて、日本中の誰もが同じ番組をリアルタイムで共有するものだった。しかし、スマートフォンの普及とともに、映像コンテンツの消費スタイルは根本的に変わった。

今では多くの人が、YouTube、Netflix、Amazonなどで自分の好きな時間に、自分の興味のある番組だけを選んで視聴する。特に若年層は、地上波テレビの時間的制約やCMの多さに煩わしさを感じており、配信メディアを主な娯楽としている。そんな中で、配信プラットフォーム各社も、視聴者を惹きつける独自のコンテンツを求めて、オリジナルのバラエティ番組を次々と制作するようになった。

この流れは最初に映画・ドラマの分野で始まった。Netflixなどで莫大な予算をかけた高品質の映画・ドラマが多数制作されるようになり、そこからヒット作も次々に生まれた。その動きがバラエティの世界にも波及してきている。

自由な雰囲気

配信メディアでバラエティを作る利点は、地上波放送に存在する制約から解放されることだ。地上波では放送コード、スポンサーの意向、公共性への配慮といった数多くの制限が存在している。少しでも過激な表現があればクレームが入ったり、謝罪に追い込まれたりする。結果として、地上波番組の内容はどんどん丸くなっていて、刺激的なものが作りづらくなっている。

一方、配信番組ではスポンサーに配慮する必要もないし、放送時間の制限もない。作り手がのびのびと番組作りに打ち込むことができる。この自由な雰囲気は出演者にとっても魅力的である。

バラエティに出演する芸人側の意識の変化も見逃せない。近年、芸人たちは地上波だけに頼らない活動を積極的に模索している。YouTubeチャンネルを開設したり、ポッドキャストやライブ配信アプリを活用したり、自らの手で発信をする流れが広がっている。

そんな彼らにとって、配信プラットフォームでの大型番組は、地上波よりも柔軟な環境で自分たちの笑いを表現できる貴重な場になっている。地上波だけが唯一の戦場だった時代は終わり、さまざまな配信プラットフォームが乱立する時代になった。

芸人は舞台に立って、入場料を払ってくれた観客の前で芸を披露するのが本来の仕事である。いわば、課金したユーザーにコンテンツを発信するのがもともとのあり方なのだ。そう考えると、ここ数十年にわたって、芸人は地上波テレビという無料のメディアに過剰適応してしまっただけであるとも言える。

作り手にとっても芸人にとっても、配信バラエティは「面白いものを作る」という原点にかえるための場所として重要なものになっているのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部