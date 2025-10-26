前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」決勝戦が行われ、単騎で臨んだ嘉永泰斗（27＝熊本）が初のG1決勝ながら初優勝を果たし、優勝賞金4390万円を獲得した。また「KEIRINグランプリ2025」（12月30日、平塚）の出場権も獲得。2着は松本貴治、3着は古性優作だった。

打鐘前から吉田拓矢がペースを上げるスピーディーな展開。その関東勢の3番手にハマったのが嘉永だった。吉田が驚異の持続力で粘るが、嘉永が捲り切った。直線でグッと前に出て快勝。嘉永の右手が上がった。

「素直にうれしい。1人だったので流れを見て、行けるところから行こうと思っていた。関東勢についていって3番手。いい位置を取れた。1着でゴールした瞬間は信じられなかった」。今回の決勝メンバーで最も若かった嘉永。素直に気持ちを吐露した。

これで来年はS級S班。早速、全日本選抜競輪（26年2月20〜23日）を地元・熊本競輪場で迎えることになる。「そこを目標にやってきた、というところもある。うれしいですね」

これで九州を背負うタイトルホルダーとなった。「今後はプレッシャーもかかると思う。そこに負けないように頑張っていきたい」。地力でねじ伏せたニューヒーローは冷静な表情を崩さぬまま、拍手の雨を浴びた。