マイスイートメモリーズ

　若手芸人の登竜門『令和7年度 NHK新人お笑い大賞』が26日、大阪・NHKホールで開催され、お笑いコンビ・マイスイートメモリーズが大賞を受賞した。

　『NHK新人お笑い大賞』は結成10年未満のプロ芸人を対象とした賞レース。今年度は284組が予選に参加し、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000、四千頭身が本戦に出場。2ブロックに分かれ、ネタを披露。AブロックとBブロック、それぞれを勝ち抜いたマイスイートメモリーズと生姜猫による決勝の結果、マイスイートメモリーズが選ばれた。

　審査員を里見まさと（ザ・ぼんち）、渡辺正行、清水ミチコ、YOU、有野晋哉（よゐこ）、奥田修二（ガクテンソク）、井口浩之（ウエストランド）。司会をフットボールアワー、平塚柚希アナウンサーが務めた。

　マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田と花谷豊）は2017年結成。吉本興業大阪。花谷は2005年入社のガクテンソク・奥田の同期で、芸歴約20年での優勝となった。

■NHK新人お笑い大賞　過去の優勝者
2014年　アイロンヘッド
2015年　チョコレートプラネット
2016年　トット
2017年　アキナ
2018年　Gパンパンダ
2019年　ラフレクラン
2020年　令和ロマン
2021年　ニッポンの社長
2022年　スパイシーガーリック
2023年　天才ピアニスト
2024年　エバース