『NHK新人お笑い大賞』結成8年で”芸歴20年”マイスイートメモリーズが大賞決定【過去の優勝一覧あり】
若手芸人の登竜門『令和7年度 NHK新人お笑い大賞』が26日、大阪・NHKホールで開催され、お笑いコンビ・マイスイートメモリーズが大賞を受賞した。
『NHK新人お笑い大賞』は結成10年未満のプロ芸人を対象とした賞レース。今年度は284組が予選に参加し、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000、四千頭身が本戦に出場。2ブロックに分かれ、ネタを披露。AブロックとBブロック、それぞれを勝ち抜いたマイスイートメモリーズと生姜猫による決勝の結果、マイスイートメモリーズが選ばれた。
審査員を里見まさと（ザ・ぼんち）、渡辺正行、清水ミチコ、YOU、有野晋哉（よゐこ）、奥田修二（ガクテンソク）、井口浩之（ウエストランド）。司会をフットボールアワー、平塚柚希アナウンサーが務めた。
マイスイートメモリーズ（トランスフォーム福田と花谷豊）は2017年結成。吉本興業大阪。花谷は2005年入社のガクテンソク・奥田の同期で、芸歴約20年での優勝となった。
■NHK新人お笑い大賞 過去の優勝者
2014年 アイロンヘッド
2015年 チョコレートプラネット
2016年 トット
2017年 アキナ
2018年 Gパンパンダ
2019年 ラフレクラン
2020年 令和ロマン
2021年 ニッポンの社長
2022年 スパイシーガーリック
2023年 天才ピアニスト
2024年 エバース
