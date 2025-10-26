【アンテノール】11月限定♡伝統のクラシックケーキで味わう贅沢なクリスマス

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、11月1日(土)～11月30日(日)の1ヶ月間限定で、伝統的なクラシックケーキ3種が登場します。苺とサクサクのパイが絶妙な「ナポレオンパイ」、9層仕立ての濃厚な「オペラ」、そして香り高い「モカトルテ」。ひと口で心まで満たされる味わいは、ホリデーシーズンのティータイムにもぴったり。この冬、少し贅沢なスイーツ時間を楽しんでみませんか？

9層のショコラがとろける「オペラ」

オペラ

フランス発祥の伝統菓子「オペラ」（税込735円・本体価格680円）は、アーモンドスポンジにコーヒーシロップを染み込ませ、プラリネバタークリームとガナッシュを重ねた贅沢な9層仕立て。

口に運ぶと、ほろ苦いコーヒーとショコラが織りなす深いコクが広がります。見た目の美しさも相まって、自分へのご褒美にもぴったりな大人のケーキです。

甘酸っぱさが広がる「ナポレオンパイ」

ナポレオンパイ

「ナポレオンパイ」（税込918円・本体価格850円）は、フランスの伝統を感じる贅沢な味わい。

バター香るサクサクのパイ生地に、なめらかなカスタードクリームと北海道産生クリームをブレンドしたクリームを重ね、甘酸っぱいフランボワーズジャムと苺をサンド。

見た目も華やかで、特別な日を彩るスイーツとして人気です。

香ばしい香りが広がる「モカトルテ」

モカトルテ

ドイツ発祥の「モカトルテ」（税込681円・本体価格630円）は、チョコスポンジとコーヒーバタークリームの組み合わせが絶妙。

隠し味のブランデーがふわっと香る、上品で大人な味わいです。

シンプルだからこそ素材の良さが引き立ち、コーヒーとの相性も抜群。忙しい日常に、ほっと一息つけるような癒しのひと皿です。

11月限定の贅沢スイーツを味わって♡

アンテノールのクラシックケーキシリーズは、11月1日(土)～11月30日(日)の期間限定販売。どのケーキも、創業の地・神戸で培われた技術と美意識が息づく逸品です。

伝統の味わいに、今の季節ならではのときめきをプラスして。お近くのケーキ取扱い店舗で、贅沢なティータイムを楽しんでみてください。

この冬は、アンテノールのクラシックケーキで心ときめくクリスマスを迎えましょう♡