朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、北海道喧嘩自慢の竜が２５日、自身のＸを更新。悲痛な過去を告白した。

「７年前のハロウィンの夜。すすきので遊んだあと、日付が変わる頃に兄貴は罪を犯し、警察とのカーチェイスで亡くなった」と書きだし、「当時、真面目に仕事もスノーボードもしていた俺にとっては信じられない出来事だった。兄貴を守れなかったのか、更生させられなかったのか。２１歳という若さで命を落とした兄貴のことを思うと、あの頃の俺には未来なんてみえなかった」と振り返った。

現在はＢＤに出場する一方で、空調設備、電気設備などの会社を経営している竜。「でもあれから７年。兄貴のやりたかった会社経営を続け、子供や素敵な女性にも出会い、今はブレイキングダウンで活躍できている。生きているだけでこんなにもチャンスがある。だからこそ、目先のお金や誘惑に負けず、地道な努力と失敗を繰り返して、自分と向き合い続けることが大切なんだと思う。人の死は本当に突然くる。公開しても、亡くなったらもう話すことも、遊ぶことも、喧嘩することもできない。今やれることを、本気でやるべしたら」と結んだ。

竜は兄の命日だという１１月１日に開催されるＢＤ１７・５に出場を予定している。