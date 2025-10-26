【家族の事件！動画サブスク編】「来月は？」達人家のヒミツは…？【第4話まんが】#ママスタショート
スマホやタブレット・PCやテレビにと、大人から子どもまで時間や場所を問わず楽しめるサブスク動画配信サービス。便利だけれど、便利だからこそ起こってしまうあれこれ。そんなさまざまな出来事を「家族の事件！動画サブスク編」と題してお送りします。
今回は、「もしやあなたは……」と思わず聞きたくなる達人のエピソードです。
女子高生「ママ〜。来月はどこ？」
ママ「ネト○リかな」
この母と娘、どうやらサブスク動画配信サービスについて話しているようですね。
ママ「その次はフー○ー、次はディー○ラ」
女子高生「おっけ、見たいのピックアップしとこ」
はっ！ ……この女子高生、もしやマイちゃん！？
このご家庭、月毎にサブスク動画配信サービスの契約を変更し、独占配信を中心に動画を見まくっているのだとか。サブスク動画配信アベンジャーズ！ うっかり忘れて毎月更新してしまう人には向きませんが、加入も退会も手軽に行えるサブスクだからこそできる技ですね。
サブスク動画配信サービスにまつわるあれこれ、みなさんも思い当たることはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
