◆明治安田J1リーグ第35節 福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）

引き分け以上でJ1残留が決まるアビスパ福岡が後半追加タイムに見木友哉がPKを決め、ホームで2連勝を飾った。勝ち点を44に伸ばしてJ1残留を決めた。

福岡は残り3試合で全敗しても、降格ラインに位置する勝ち点32の18位横浜FCを上回る。19位の湘南は勝ち点26のままで、残留ラインの17位横浜M（勝ち点37）を上回る可能性がなくなりJ2降格が決まった。

福岡はDFに左膝の大けがで2度手術した池田樹雷人が約1年2カ月ぶりにスタメン入り。最終ラインは左から池田、安藤智哉、奈良竜樹の並びで臨んだ。碓井聖生ら故障明けの選手も先発復帰し、攻撃力アップを図った。

前半から福岡は碓井らを起点に幾度も好機をつくった。29分には碓井がミドルシュートも枠を捉えられず、30分には藤本一輝が強烈なシュートを放ったが相手GKに阻まれた。

後半も試合を優位に進めるも、ゴールが遠い。後半15分、ウェリントンとコンディション不良で戦列を離れていた重見柾斗を投入。攻勢を強めて得点を狙いにいった。

勝たなければJ2降格が決まる湘南の猛攻を受けながらも、堅い守りは維持。同36分には湘南にカウンターを許してゴールネットを揺らされたが、オフサイドの判定で辛くもピンチを逃れた。

迎えた後半終了間際、敵陣ペナルティーエリア内で相手に反則を受けたとして、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の末、PKを獲得。見木が左隅に決めた。守備では3試合連続の無失点。2021年から残留し続けるJ1で来年も戦う権利を手にした。

Jリーグは来年秋春制に移行するため、8月に開幕。来年2月初旬からは特別大会の「百年構想リーグ」が行われる。（記録は速報値）

