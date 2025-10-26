オーストラリアが米国撃破で初の世界一 日本は世界選抜に敗れ4位
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の全マッチが終了した。オーストラリアが決勝戦で第1シードの米国を破り、初の大会制覇を果たした。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
シングルス1ではミンジー・リーがエンジェル・インを2＆1で撃破。シングルス2のハナ・グリーンもヤーリミ・ノーを2＆1で退け、ダブルス戦の結果を待たずして優勝を決めた。日本代表は3位決定戦で世界選抜と対戦。山下美夢有＆西郷真央は4＆3で快勝したが、シングルスの古江彩佳、竹田麗央ともに敗北し、4位で大会を終えた。日本は予選のプールBを2位で通過。準決勝では米国に敗れ、3位決定戦に回っていた。優勝したオーストラリアは賞金50万ドル（約7639万円）を獲得。4位の日本は22万800ドル（約3373万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
3位決定戦・決勝戦の結果
