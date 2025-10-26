桂川有人が日本勢最上位の4位 松山英樹もトップ10フィニッシュ 地元・韓国の34歳が欧州初V
＜ジェネシス選手権 最終日◇26日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞最終日に「64」をマークした、地元・韓国の34歳、イ・ジョンファンがトータル11アンダーまで伸ばし、首位と4打差の12位から出た最終日に逆転。DPワールドツアー初優勝を挙げた。
〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析 体の使い方が真逆になっていた！
トータル8アンダーの2位タイにはナチョ・エルビラ（スペイン）、ローリー・キャンター（イングランド）が続いた。日本の桂川有人が最終日も「70」と伸ばし、トータル7アンダー・4位タイと日本勢最上位で終えた。松山英樹は「70」のゴルフ。トータル6アンダー・7位タイでフィニッシュした。中島啓太はトータル1オーバー・54位タイ、星野陸也はトータル7オーバー・72位で4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ジェネシス選手権 最終成績
頑張れニッポン！ 女子国別対抗戦のリーダーボード
佐久間圧勝！ 国内女子 最終成績
≪禁断のロボット試打≫どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング 1〜5位
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析 体の使い方が真逆になっていた！
トータル8アンダーの2位タイにはナチョ・エルビラ（スペイン）、ローリー・キャンター（イングランド）が続いた。日本の桂川有人が最終日も「70」と伸ばし、トータル7アンダー・4位タイと日本勢最上位で終えた。松山英樹は「70」のゴルフ。トータル6アンダー・7位タイでフィニッシュした。中島啓太はトータル1オーバー・54位タイ、星野陸也はトータル7オーバー・72位で4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ジェネシス選手権 最終成績
頑張れニッポン！ 女子国別対抗戦のリーダーボード
佐久間圧勝！ 国内女子 最終成績
≪禁断のロボット試打≫どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング 1〜5位
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?