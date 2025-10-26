¡ÖÆ¬¤òÊú¤¨¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï47°Ì½ªÀï¤ËÃ²¤Àá
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ26Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä4Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î2²¯±ßÂç²ñ¤Ï25°Ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢47°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢44°Ì¤«¤é½Ð¤Æ2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö74¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡È¥Ö¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÏÃ²¤Àá¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¾Þ¶â3600Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¹âµé¼Ö¤â¥²¥Ã¥È¡ª
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤¹¤®¡£Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤â3ÂÇÌÜ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î3¥Ñ¥Ã¥È¡£4Æü´Ö¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Ï4ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ï¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Î³«ËëÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³Ð¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ½éÆü¥È¥Ã¥×¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¡£¤À¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¡£½éÆü¡Ö66¡×¤À¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö76¡×¤ÈÊø¤ì¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï40°Ì¡£º£½µ¤â¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾å¤¬¤ê¤Î3¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¡Öº£½µ°ìÈÖ¡¢·ù¤¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿8ÈÖ¥Ñ¡¼5¤â¥Ñ¡¼¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï¡¢2ÃÊ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤«¤é7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¡Ö9ÈÖ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤¬¤é¥¬¥Ã¥·¥ã¥ó¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£7ÈÖ¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¼¡Àï¤Ïº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë31Æü³«Ëë¤Î¡ÖÈõ¸ýµ×»Ò »°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡£¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤â¸½¾õ¤Ï11·î13Æü¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥óby¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸at¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤Î1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¾õÂÖ¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¤âÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡£Íî¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ¡õ³ÍÆÀ¾Þ¶â
¶ìÆ®¤Î1Ç¯¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¤³¤ì¤Ï´õ¾¯¡Ä¡¡¤·¤Ö¤³¡õµÈÅÄ»ÐËå¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·è¤Ø¡ª¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï ¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤¹¤®¡£Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤â3ÂÇÌÜ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î3¥Ñ¥Ã¥È¡£4Æü´Ö¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Ï4ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ï¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Î³«ËëÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³Ð¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ½éÆü¥È¥Ã¥×¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¡£¤À¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¡£½éÆü¡Ö66¡×¤À¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö76¡×¤ÈÊø¤ì¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï40°Ì¡£º£½µ¤â¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾å¤¬¤ê¤Î3¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¡Öº£½µ°ìÈÖ¡¢·ù¤¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿8ÈÖ¥Ñ¡¼5¤â¥Ñ¡¼¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï¡¢2ÃÊ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤«¤é7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¡Ö9ÈÖ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤¬¤é¥¬¥Ã¥·¥ã¥ó¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£7ÈÖ¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¼¡Àï¤Ïº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë31Æü³«Ëë¤Î¡ÖÈõ¸ýµ×»Ò »°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡£¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤â¸½¾õ¤Ï11·î13Æü¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥óby¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸at¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤Î1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¾õÂÖ¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¤âÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡£Íî¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ¡õ³ÍÆÀ¾Þ¶â
¶ìÆ®¤Î1Ç¯¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¤³¤ì¤Ï´õ¾¯¡Ä¡¡¤·¤Ö¤³¡õµÈÅÄ»ÐËå¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·è¤Ø¡ª¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï ¥¹¥³¥¢Â®Êó