＜速報＞山下美夢有＆西郷真央が圧勝も… 日本は2敗で世界選抜に敗北し4位
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3位決定戦が終了した。準決勝で米国に敗れたチームジャパンは、3位決定戦で世界選抜と対戦。3マッチ中2敗を喫し、今大会を4位で終えることになった。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
シングルス1の古江彩佳はチャーリー・ハル（イングランド）と対戦。好調のハルに序盤から主導権を奪われ、4＆3で敗北を喫した。シングルス2の竹田麗央もパットに泣かされ、リディア・コ（ニュージーランド）に3＆2で敗れた。一方で、フォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）のダブルス戦に挑んだ山下美夢有＆西郷真央は、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）とのマッチアップ。序盤から相手ペアを圧倒して4＆3の完勝をおさめた。並行して行われている決勝戦は、米国VSオーストラリア。現在、3マッチいずれもオーストラリアが1アップでリードしている。
＜LIVE＞3位決定戦・決勝のスコア速報
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
