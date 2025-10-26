¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï³ªºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ë¾ðÇ®¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¿´¤Î±ü¤Ë»ÅÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖËÜµ¤¤Î¹¥¤¡×¤ä¡ÖÉ½¸½¤·¤¿¤¤¾×Æ°¡×¤¬¡¢ºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÀÎÄü¤á¤¿¤³¤È¡¢±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿Ì´¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤òÆ³¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÇ®¡×¤ò¿®¤¸¤ÆÆ°¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
Âè2°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¾ðÇ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ë¡ÖËÜÅö¤ÎË¾¤ß¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£
Âè3°Ì¡úµûºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤òÃµ¤·¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÊ¸²½¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤½¤¦¡£
Âè4°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎË¤«¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤ª¶â¡¢Î©¾ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿´¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£°Â¿´¤ä¿®Íê¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤°¤È¡¢¸½¼ÂÌÌ¤â¼«Á³¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿¿¼Â¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ÖËÜ²»¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ±²ó¤ê¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·Þ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÀÅ¤«¤Ë¼êÊü¤¹¤È¤¡£¿®Íê¤Ï¡ÖÂÐÅù¤µ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÉÔ¶ÑÅù¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£
Âè6°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç´èÄ¥¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆâÂ¦¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëÀ±ÌÏÍÍ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡Ö°Â¿´¤Î¾ì½ê¡×¤ä¡ÖËÜ²»¤Îµï¾ì½ê¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´¶³Ð¤äÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè7°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤Î±ü¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÉñÂæ¤Ç»î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÌë¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤¸÷¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¸µµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¡£ÅÐ»³¤Ê¤É¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö°Ç¡×¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤½¤³¤ËÀø¤à¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè9°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¶¦ÌÄ¤¹¤ëÃç´Ö¤ÈÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤äÌÜÉ¸¤¬¡¢Ã¯¤«¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë´Ø·¸¤¬¥«¥®¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ðÇ®¤¬ºÆ¤ÓÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ò³«¤¯¤Û¤É¡¢Ì¤Íè¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬Æþ¤ë¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä½¬´·¤Î¥º¥ì¤¬¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌò³ä¡×¤ä¡ÖµÁÌ³´¶¡×¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤·Á¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤È¤¤Ç¤¹¡£
Âè11°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤Õ¤È¿´¤Î¿¿¼Â¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÄÀÌÛ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿´¤È¿´¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè12°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öå«¤ò¿¼¤á¡¢¸Å¤¤´Ø·¸À¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ¤¬È¯À¸¤·¤½¤¦¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÁªÂò¤â¡Ö´Ø·¸¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ëÉ÷¡×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÍ½´¶¡£
¡ÊÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS