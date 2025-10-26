¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Î°ìÀï¤òÀ©¤·¤ÆSG½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï26Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Î°ìÀï¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê1Ãå¡£SG½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë³ý¸¶Íªµª¡¢3Ãå¤Ë¶ÍÀ¸½çÊ¿¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¤Ï1290±ß¡Ê2ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËö±Ê¤Ï¡Ö1Æü¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»Õ¾¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¸å¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Õ¾¢¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï135²¯1054Ëü6000±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î130²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£